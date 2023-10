70e Conférence régionale de l'ACI Afrique : Des experts à la recherche des bases pour asseoir une "aviation africaine robuste"

L’industrie aéronautique africaine s'est donné rendez-vous au Sénégal, pour tenir sa 70e Conférence régionale de l'Association internationale des gestionnaires d'aéroport (ACI) Afrique. Le secteur de l'aéroportuaire sera passé au peigne fin durant une semaine où tout ce qui touche aux aéroports, allant de la sécurité et de la technique, des ressources humaines, de la sûreté, de l'économie et de l'environnement, va être abordé.





Dans ce dessein, plus de 300 experts africains, internationaux sont au Sénégal pour discuter du thème "La résilience par l’innovation". "Nous allons échanger pour voir comment rendre ce secteur plus sûr, plus sécurisé et plus soutenable. On a besoin d'une aviation africaine robuste, sûre et sécurisée. De l'autre côté, on a besoin d'asseoir une aviation accessible pour tout le monde. Que dans le futur, voyager dans un avion soit comme voyager dans sa voiture", indique Aly Tounsi, Secrétaire général de l'organisation africaine des aéroports Aci/Maroc.





Selon M. Tounsi, beaucoup de problèmes ont été soulevés en Afrique, mais qui dépendent des régions, des pays et des politiques. Il apprécie les exploits du Sénégal en matière d'aviation, en assurant que l'aéroport de Diass a plus de 2 000 000 de passagers par an.





"Les problèmes, c'est plus des problèmes de moyens, de capacités et de sécurité. Il y a un manque de connaissances du secteur, des problèmes de formation et de moyens, parce que ça coûte cher. Moins vous avez de trafics, l'infrastructure et l'exploitation peuvent être beaucoup plus chers. Plus vous avez de trafics, plus vous avez de la rentabilité", assure M. Tounsi.





Selon le directeur de Limak-Aibd-Summa (Las) Askin Demir, société de gestion de l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (Aibd), depuis 2014, une telle conférence ne s'est pas tenue. Il fallait que les experts se rencontrent pour discuter sur les défis, surtout dans un contexte marqué par la présence de la Covid.





"L'aviation a passé un dur temps avec la Covid. On commence à reprendre les chiffres habituels et on va échanger avec tous les aéroports pour voir les difficultés qu'ils ont rencontrées durant la pandémie. Comment ils ont pu résoudre leurs problèmes et voir les technologies et solutions qu'ils ont apportées. Comment être prêt pour le futur, si nous rencontrons encore un problème", a soutenu Askin Demir.





L’Airport Council International (ACI) est une association internationale des gestionnaires d’aéroport fondée en 1991. L'ACI, dont le siège se trouve à Montréal, est une plateforme de rencontres, d’échanges et de collaboration entre les gestionnaires d’aéroport du monde, les partenaires commerciaux et les organismes

internationaux de l’aviation civile (OACI, CAFAC, etc.). Il vise à défendre les intérêts des aéroports et de promouvoir l’excellence professionnelle dans leur gestion et leur exploitation. L'ACI est composé de 717 membres, exploitant 1 950 aéroports dans 185 pays.