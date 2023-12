Abdoulaye Diop : Le Mali, le Burkina et le Niger « restent debout » sans les « partenariats toxiques »

Le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a présidé le jeudi 30 novembre 2023, la cérémonie d’ouverture de la réunion des Ministres des Affaires étrangères de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) à Bamako au Mali. Dans le discours prononcé à l’occasion, le chef de la diplomatie malienne a rappelé les nouvelles options prises par les trois pays sur le plan diplomatique, et qui leur ont permis de s’affranchir des « partenariats toxiques ».







« Beaucoup avaient prédit le pire et même l’apocalypse »





« Il est maintenant derrière nous le temps où les décisions de nos Etats étaient prises en fonction des intérêts ou même des humeurs des autres. Il est maintenant derrière nous, le temps où nos pays étaient contraints d’accepter des soutiens techniques, des assistances humanitaires entre guillemets et aussi des aides au développement qui ne visaient qu’un seul objectif : notre maintien sous dépendance ou notre maintien sous domination avec son corollaire de condescendance, de néocolonialisme et de paternalisme. Lorsque nos Etats se sont affranchis de certains partenariats toxiques, beaucoup avaient prédit le pire et même l’apocalypse. A savoir un embrasement complet de la situation. L’escalade exponentielle de l’insécurité, l’effondrement de nos Etats tout simplement », a rappelé Abdoulaye Diop. Il se réjouit de constater l’échec de ces prédictions obscures.





Une prouesse que la présence internationale n’a pas pu réaliser en 10 ans





« Près de deux ans après le départ de la force Takuba, de la Force Barkhane et le départ amorcé de la Minusma, je peux dire que le Mali, le Niger, le Burkina et l’AES restent debout. Ce n’est certainement pas le fait d’un heureux hasard si les vaillantes forces armées maliennes ont pris le contrôle de la région et de la ville de Kidal, réussissant ainsi une prouesse que 10 ans de présence internationale n’ont pas permis de faire », s’est vanté le chef de la diplomatie malienne.





Rappelons que l’AES qui réunit ces trois pays du Sahel est avant tout une Alliance militaire et de protection mutuelle.