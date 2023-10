Affaires de sextapes au sommet de l’Etat tchadien : Deux ministres démissionnent en moins de 24 h

Au Tchad, le ministre de la Défense le général Daoud Yaya Brahim et le secrétaire général du gouvernement Haliki Choua Mahamat ont annoncé leur démission après avoir été cités dans des affaires de mœurs. C’est ce que révèle le magazine Jeune Afrique.





M. Brahim a annoncé son départ du gouvernement dans la matinée de ce mercredi 18 octobre. Une sextape divulguée il y a quelques jours, le montre en compagnie d’une jeune femme.





« Pour ne pas entraver la dernière phase de la transition en cours »





Il aurait tenté d’étouffer le scandale en arrêtant plusieurs personnes dont deux jeunes filles qui seraient introuvables depuis lundi dernier. Le haut gradé a déjà balayé d’un revers de main ces accusations. Il explique que sa démission est mue par le désir de ne pas entraver la dernière phase de la transition en cours au Tchad.





Tout comme lui, le secrétaire général du gouvernement Haliki Choua Mahamat a aussi décidé de quitter ses fonctions à cause d’une affaire de sextape. Dans la vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on le voit en compagnie d’une femme présentée comme son épouse. Dans un premier temps, Haliki Choua Mahamat, avait dénoncé « l’exposition de sa vie privée » et promettait de déposer une plainte devant la justice.





« Après une longue réflexion, j’ai décidé de présenter ma démission du gouvernement »





Finalement, l’homme politique a choisi de quitter le gouvernement. « Je tenais à vous informer personnellement d’une décision importante que je viens de prendre. En effet, après une longue réflexion, j’ai décidé de présenter ma démission du gouvernement, et je suis heureux de vous annoncer que le Premier ministre l’a accepté » a-t-il écrit sur son compte Facebook dans la soirée d’hier mardi 17 octobre.