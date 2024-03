African Woman’s Awards : le Sénégal rafle (presque) tous les trophées

L’excellence africaine au féminin a été célébrée ces 3 et 4 mars à Conakry.







Jugée dans dans grandeur, sa splendeur et son fort impact sur la société, la femme africaine a été valorisée pour la énième fois à travers l’African Woman’s Awards (AWA) qui en est à sa troisième édition. Cérémonie à laquelle le Sénégal a remporté trois (3) prix sur les cinq (5).





Parmi plusieurs candidates africaines, six Sénégalaises ont été nominées dans les différentes catégories à l’image de la journaliste Khardiatou Sy Niang et Khady Fall pour les « Médias », Dior Birima qui s’est démarquée dans le secteur de « l’Entrepreneuriat », Ghaëls Babacar Mbaye pour son « Engagement Communautaire », ainsi que Nafi Guèye et Balkissa Ahmadou dans les catégories « Influence Administrative » et « Leadership Féminin ».

africa-womans.JPG





africa-womans.JPG

Ces trois dernières ont d’ailleurs décroché les premiers prix de leurs catégories.





Un honneur pour le Sénégal qui a également été représenté par la fondatrice de « Les Racines de l’Espoir », Sophie Gueye, qui a pris place à la table des ambassadrices de cette édition.

Cette prestigieuse cérémonie, qui regroupe divers pays africains, a pour but de reconnaître et récompenser le potentiel des femmes entrepreneures ainsi que leur capacité et leur contribution à la croissance économique inclusive et au développement social du continent.