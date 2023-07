Afrique du Sud: incertitude autour de la santé du roi zoulou

L'incertitude régnait dimanche autour de la santé du roi des Zoulous, souverain coutumier le plus puissant d'Afrique du Sud, son porte-parole ayant démenti une hospitalisation en Eswatini voisin pourtant annoncée par l'influent Premier ministre zoulou.







Misuzulu Zulu, 48 ans, aussi appelé Misuzulu kaZwelithini, a été proclamé souverain lors d'une cérémonie en grande pompe l'an dernier dans la province du KwaZulu-Natal (Sud-Est). Fils du défunt roi Goodwill Zwelithini et d'une favorite, son couronnement a déclenché une guerre de palais menée notamment par la première épouse de l'ancien roi qui avait six femmes et au moins 28 enfants.





Dans la nuit de samedi à dimanche, l'influent Premier ministre zoulou, Mangosuthu Buthelezi, a indiqué dans un communiqué que le souverain avait été hospitalisé dans le royaume voisin d'Eswatini "après être tombé malade". Le membre respecté de la famille royale a souligné sa "grande inquiétude".





Selon M. Buthelezi, le roi a cru à un possible empoisonnement après la mort subite et mystérieuse de son proche conseiller samedi.





Douglas Xaba "est décédé subitement et on soupçonne qu'il a été empoisonné", a expliqué M. Buthelezi. "Lorsque Sa Majesté a commencé à se sentir mal, elle a soupçonné qu'elle avait elle aussi été empoisonnée".





Le roi a préféré se faire soigner en Eswatini, dernière monarchie absolue d'Afrique, plutôt qu'en Afrique du Sud où ses deux parents "ont été soignés et sont décédés", a-t-il ajouté.





Plusieurs sources policières en Eswatini ont confirmé à l'AFP le déploiement d'un important dispositif de sécurité à l'hôpital privé d'Ezulwini, à quelques kilomètres de la résidence royale de Ludzidzini.





"Des barrages routiers et des officiers armés ont été déployés à l'hôpital", a décrit l'une de ces sources.





Mais dans un communiqué distinct dimanche, le porte-parole du roi a démenti toute hospitalisation. Assurant que le souverain se trouve "en parfaite santé", le prince Africa Zulu a dénoncé une "tentative orchestrée" de faire circuler des informations "sans fondement sur la santé de Sa Majesté".





"Le roi, en visite en Eswatini, a subi des examens médicaux approfondis par mesure de précaution dans un contexte de Covid et après le décès soudain de son proche conseiller", a-t-il expliqué joint au téléphone par l'AFP.





Il n'a pas précisé quand Misuzulu Zulu doit être de retour en Afrique du Sud.





Dans le pays d'Afrique australe, les souverains et chefs traditionnels sont reconnus par la Constitution. Rois sans pouvoir exécutif, ils exercent une profonde autorité morale et sont vénérés par leur peuple.





Le pays aux onze langues officielles compte onze millions de Zoulous, soit quasiment un Sud-Africain sur cinq.