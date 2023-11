Afrique du Sud: une ministre braquée, sa sécurité dépouillée de ses armes

La ministre sud-africaine des Transports a été braquée à bord d'une voiture près de Johannesburg et ses gardes du corps dépouillés de leurs armes, a indiqué mardi la police.







La ministre, Sindisiwe Chikunga, circulait lundi sur une grande artère dans les environs de la capitale économique.





Dans des circonstances qui restent encore floues, des malfaiteurs ont attaqué le véhicule et dérobé "des effets personnels et deux armes à feu", a déclaré la police dans un communiqué.





"Une chasse à l'homme a été lancée à la suite de cet incident sans précédent et pour traduire en justice les responsables de cette attaque", a-t-elle poursuivi, précisant avoir ouvert une enquête pour vol à main armée.





Selon le ministère des Transports, les pneus de la voiture transportant la ministre ont été crevés par des pointes vraisemblablement volontairement placées sur la route.





Cela "a immobilisé la voiture et permis aux criminels de voler des objets de valeur", a souligné le ministère dans un communiqué, se félicitant que les passagers s'en soient sortis "sains et saufs".





L'Afrique du Sud est connue pour être l'un des pays les plus dangereux au monde. Plus de 6.200 homicides y ont été enregistrés par la police au deuxième trimestre de cette année, soit 68 par jour, et plus de 500 braquages quotidiens.