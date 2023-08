Afrique du Sud: Zuma a passé deux heures en prison, l'opposition écoeurée

L'ex-président sud-africain Jacob Zuma, 81 ans, s'est présenté brièvement vendredi en prison avant d'être relâché aussitôt dans le cadre de remises de peine annoncées le jour même par le gouvernement, une manœuvre qualifiée de "honte absolue" par l'opposition.





"Une décision a été prise" pour que M. Zuma, qui avait passé deux mois en 2021 derrière les barreaux pour outrage avant d'être libéré pour raison médicale, "se rende au centre correctionnel d'Estcourt", en pays zoulou (est), a déclaré le responsable des services pénitentiaires, Makgothi Samuel Thobakgale.





"Il est arrivé à six heures ce matin et a été admis dans le système" avant d'être "soumis à une procédure de remise de peine" et libéré moins de deux heures plus tard, a-t-il ajouté devant la presse à Pretoria.





Ces remises de peine de "condamnés non-violents" ont été approuvées par le président Cyril Ramaphosa pour soulager la surpopulation carcérale dans le pays, a précisé le ministre de la Justice Ronald Lamola. Elle doivent permettre de libérer plus de 9.000 détenus.





Le mois dernier, la plus haute cour sud-africaine avait réitéré que M. Zuma devrait retourner en prison pour finir de purger une peine de quinze mois pour outrage, rejetant un appel qui demandait qu'il en soit épargné.





M. Thobakgale a précisé que c'était précisément pour se conformer à cette décision que Jacob Zuma avait reçu l'ordre de retourner en prison vendredi. Avant de bénéficier immédiatement de ces remises de peine accordées aux délinquants "non-violents".





Interrogé par une presse stupéfaite sur la "coïncidence" de ces deux événements, le responsable des services pénitentiaires, M. Thobakgale, s'est montré évasif, répondant seulement que les remises de peine étaient un processus distinct de l'incarcération de l'ancien président.





- Coïncidence troublante -

L'opposition s'est indignée, qualifiant les annonces matinales concernant M. Zuma et les remises de peine d'"insulte monumentale à l'égard de chaque Sud-Africain".





"Ce plan élaboré, conçu uniquement pour permettre à un seul homme d'échapper à la prison, signifie que plus de 9.400 criminels condamnés sortiront de prison", s'est étranglé dans un communiqué le premier parti d'opposition à l'ANC au pouvoir, l'Alliance démocratique (DA).





Cette décision "n'a rien à voir avec la surpopulation carcérale, et tout à voir avec le fait d'empêcher Zuma de répondre de ses actes", c'est une "honte absolue", ajoute le DA.





Elle établit "clairement" que "si vous êtes un membre éminent de l'ANC", au pouvoir depuis la fin de l'apartheid, "vous ne serez jamais tenu de rendre compte de vos crimes", ajoute le DA.





Aux prochaines élections en Afrique du Sud, dans moins d'un an, l'ANC pourrait perdre pour la première fois de son histoire sa majorité parlementaire et donc la présidence du pays, avancent experts et sondages.





Mzwanele Manyi, porte-parole de la fondation Zuma, a déclaré dans la matinée que l'ancien président, controversé mais charismatique, était "chez lui" et consultait son équipe juridique.





M. Zuma avait été condamné en juin 2021 pour avoir obstinément refusé de répondre à une commission enquêtant sur la corruption d'une ampleur inédite sous sa présidence (2009-2018).





Son incarcération quelques jours plus tard avait déclenché plusieurs jours d'émeutes, faisant plus de 350 morts.





Destitué de la présidence du pays en 2018 pour corruption et encore poursuivi dans plusieurs affaires, M. Zuma a été autrefois le redouté chef des renseignements au temps de l'ANC en exil et de "la lutte" contre l'apartheid.





Celui dont le deuxième prénom Gedleyihlekisa signifie en zoulou qu'il "rit en broyant ses ennemis" a passé dix ans au pénitencier de Robben Island aux côtés de Nelson Mandela.