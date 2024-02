Algérie : Le président Tebboune inaugure la plus grande mosquée d’Afrique

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a inauguré hier dimanche 25 février, la grande Mosquée d’Alger, connue localement sous le nom de Djamaa El-Djazair. Selon le site algérien TSA, c’est la troisième plus grande Mosquée au monde après celles de La Mecque et de Médine, les lieux les plus saints de l’Islam en Arabie Saoudite.







Les travaux ont démarré en juin 2012









Cela fait de l’édifice religieux, la plus grande Mosquée d’Afrique. La construction de Djamaa El-Djazair, a démarré en juin 2012 et a pris fin en 2019, mais son inauguration a été plusieurs fois retardée par le gouvernement pour différentes raisons.









En avril 2023, le directeur de la Mosquée évoquait des « réserves techniques » qui n’ont pas encore été levées, sans fournir d’autres détails.





Depuis hier dimanche 25 février 2024, les fidèles musulmans d’Alger ont désormais accès à ce chef-d'œuvre, capable de contenir jusqu’à 120.000 personnes.





Le montant annoncé tutoyait un milliard d’euros.