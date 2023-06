Aliko Dangote : En Afrique, «nous importons la pauvreté et exportons l’emploi»

Le milliardaire nigérian, Aliko Dangote était l’invité de marque des 30es Assemblées annuelles d’Afreximbank qui se déroulent depuis hier dimanche à Accra, au Ghana Dans son allocution, la première fortune du continent a déploré la propension des pays africains à exporter des matières premières.





Le chemin vers la prospérité africaine passe par la transformation





«Nous importons la pauvreté et exportons l’emploi», a déclaré Aliko Dangote, selon "Ghana Business News". Pour lui, le chemin vers la prospérité africaine passe par la transformation. L’homme d’affaires a ensuite appelé à la levée des barrières non tarifaires et les entraves aux échanges. Il estime que les Africains ne devraient pas avoir de difficultés à voyager à travers le continent.





«Donnez aux Africains un visa à leur arrivée pour faciliter le commerce. Nous avons investi environ 650 millions de dollars en Afrique du Sud ; le plus gros investissement. Un pays comme l’Angola voulait que je vienne investir et je dis non, je ne veux pas investir en Angola, car obtenir même un visa était difficile. Donc, nous devons libérer un visa qui permettra aux Africains de se déplacer», a déclaré l'homme d'affaires.





La Zlecaf, une «excellente idée»





Une telle chose aidera aussi à la mise en place de la Zone de libre-échange continentale, a assuré le milliardaire nigérian. Il est persuadé que la Zlecaf est une «excellente idée. Elle aidera à faire croître toutes nos économies et cela créera des emplois massifs. La plupart de ces jeunes qui traînent pourront avoir des emplois, mais il faut coopérer. Il faut faire en sorte que ça bouge», a-t-il exhorté.