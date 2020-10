Alpha Condé : « Si la victoire me revient,… »

Silencieux depuis le jour du vote, Alpha Condé a brisé le silence ce mercredi. Dans un message à la nation, il a appelé au calme et à la sérénité. Alpha Condé rappelle qu’il y aura nécessairement un vainqueur.« Si la victoire me revient, je reste ouvert au dialogue et disponible à travailler avec tous les Guinéens. Comme je l'ai toujours souhaité, la Guinée a besoin d'une véritable union nationale dans la gestion de notre pays. Les premiers résultats de l'élection présidentielle du 18 octobre dernier me confortent dans cette conviction de toujours, car, au-delà des choix personnels et des clivages politiques, nous sommes tous engagés par le pacte national et républicain, aujourd'hui, éprouvés », rappelle Condé, repris par Igfm.Le candidat sortant appelle ses compatriotes «au sens de la responsabilité et au patriotisme». Car, Alpha voudrait que quelle que soit l’issue du scrutin, qu’il soit possible d’avoir une Guinée sans exclusion, ni discrimination.