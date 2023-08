Approvisionnement en électricité : le Nigéria présente de grosses factures impayées à ses voisins dont le Niger

La Commission nigériane de réglementation de l’Electricité (NERC) a publié le 02 août dernier, son rapport du premier trimestre 2023. Le document indique que le Bénin, le Niger et le Togo n’ont pas versé les 16,11 millions de dollars dus pour l’approvisionnement en électricité au cours des trois derniers mois.





« Aucun des clients internationaux n’a effectué de paiement… »





En effet, le Nigéria vend de l’électricité à ces trois pays voisins via les entreprises Paras-SBEE et Transcorp-Bénin, NIGELEC et Odukpani-CEET du Togo. « Aucun des clients internationaux n’a effectué de paiement pour la facture cumulée de 16,11 millions de dollars qui a été émise au premier trimestre 2023 ; Paras-SBEE (3,46 millions de dollars), Transcorp-SBEE (3,85 millions de dollars), Mainstream-NIGELEC (5,48 millions de dollars) et Odukpani-CEET (3,32 millions de dollars) » indique le rapport.