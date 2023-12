APRC : Yahya Jammeh met en garde ceux qui veulent être "calife à la place du calife"

L’ancien président gambien Yahya Jammeh veut garder le contrôle de son parti, l’Alliance pour la réorientation et la construction (APRC). Dans un message audio adressé aux militants en octobre et divulgué cette semaine, il a mis en garde tous ceux qui nourrissent l’ambition de le remplacer.



« Pas mon APRC »



« Quiconque veut être le porte-drapeau ferait mieux de créer son propre parti, pas mon APRC...», a déclaré l’ex-dirigeant gambien en exil, selon le média en ligne "Fatu".



Dans le même message audio, Yahya Jammeh s'est également opposé au changement du manifeste, des emblèmes et des symboles du parti.



« Cela n’arrivera pas »



« Laissez-moi être très clair : il n’y aura pas de changement d’emblèmes et de symboles du parti. Cela n’arrivera pas. Le parti a un manifeste et ce manifeste est sacro-saint. Cela ne peut pas être modifié. C’est ce qui nous a guidés pour développer le pays », a-t-il déclaré.



Rappelons que M. Jammeh a quitté le pouvoir en 2016 suite à sa défaite face à Adama Barrow, lors des élections présidentielles organisées la même année. Son parti, l'APRC, est actuellement confronté à des dissensions internes.



Deux ailes se sont créées. L'une d'elles est dirigée par l’actuel président du parlement gambien Fabakary Tombong Jatta. Ce dernier a choisi de soutenir le président Adama Barrow contre la volonté de l'ex-homme fort de Banjul.