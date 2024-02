[Goût d’Ivoire] Au “Marché viande de brousse” de Yamoussoukro : Le rat plus cher que le poulet, les chauves-souris…

Le Garba et l’Apf restent, sans doute, les plats les célébrés en Côte d’Ivoire notamment dans la ville de Yamoussoukro. Ces menus, faits à base d’Atiéké de poissons fumés où braisés et d’une sauce bien pimentée, sont très répandus devant les maquis et autres restaurants de la capitale politique de la Côte d’Ivoire. Mais si certains ont pris goût à ce plat traditionnel, d’autres préfèrent une dégustation à base de viande de brousse. Et à Yamoussoukro, il existe un marché spécifique pour se procurer de la bonne chair animale.





Appelé Marché viande de brousse, le lieu se trouve juste derrière le grand marché de la commune situé au centre de la ville sur la route nationale, qui relie Abidjan à Yamoussoukro. Sur les lieux, on trouve des lapins, rats, agoutis, biches, gazelles, perdrix, chauves-souris entre autres animaux sauvages exposés sur les tables des vendeurs.





Mais, même si l’existence de ce marché est connue de tous, les vendeurs d’animaux sauvages travaillent dans la clandestinité et ne veulent pas s'exposer aux médias et réseaux sociaux.





‘’Bonjours, monsieur s’il vous plaît ne filmez pas. Vous savez, la chasse est interdite et ici nous vendons de la viande de chasse. Les autorités savent l’existence de ce marché, mais si elles voient ces images dans les médias et les réseaux sociaux, elles viennent nous interpeller, saisir nos marchandises. Parfois elles nous brutalisent’’, lance un des responsables du marché.