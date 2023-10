Bachelor Afrique: Le Sénégal fait une entrée remarquable

La saison 2 de la grande émission de télé-réalité de Canal+, The Bachelor Afrique, est de retour depuis le 2 octobre 2023 sur nos écrans.











Le Sénégal y participe pour la première fois, représentée par Ndeye Yaya. Une jeune étudiante âgée de 21 ans qui se dit prête à tout donner pour gagner cette compétition et trouver l’amour. Comme elle l’a dit lors de sa présentation : « les Sénégalaises n’ont pas peur de la compétition ».









Habillée d’un grand boubou de couleur rose, parée d’un joli éventail et accompagnée de tam-tam, elle a tenu à faire une entrée remarquable en mettant en avant la culture sénégalaise. Si certains ont apprécié, d’autres ont jugé qu’elle aurait pu être plus sobre et surtout éviter de mettre des lentilles bleues. Une fausse note qui casse sa communication basée sur la mise en valeur des traditions et cultures sénégalaises.









Quoi qu’il en soit, Ndeye est déterminée à séduire le Bachelor Ketu Mbaku Clive. Un Camerounais diplômé en comptabilité à l’institut des hautes études supérieures de Tunis, où il a même été élu mister en 2014. Il est âgé d’une trentaine d’années et réside en France.