Bagarre entre l’ambassadeur de Gambie à Cuba et son adjoint : Les deux diplomates donnent leur version des faits

L’ambassade de Gambie à Cuba a été le théâtre d’une bagarre le 25 janvier 2024. Le chef de la représentation diplomatique Cheikh Tijan Hydara et son adjoint Vincent Mendy, en sont venus aux mains, pour une affaire de clé de voiture.





En effet, selon les dires de l’ambassadeur, Vincent Mendy a fait irruption dans son bureau, après une réunion tenue tôt le matin, pour réclamer les clés d’un véhicule de l’ambassade. Mais il a refusé de les lui donner.





« Si vous ne me donnez pas la clé, je m’occuperai de vous »









M.Mendy a alors menacé de le frapper. « Si vous ne me donnez pas la clé, je m’occuperai de vous », aurait-il lancé.













Sur ces entrefaites, Cheikh Tijan Hydara, dit avoir demandé à son vis-à-vis de mettre à exécution ses menaces. « Je me suis levé et je lui ai dit: "D’accord, viens t’occuper de moi parce que je ne sais pas ce que tu veux". C’est à ce moment-là qu’il a commencé à me frapper au visage, et Modou Nying et Pa Bajinka (deux agents de l’ambassade), ont essayé de le retenir. Il a continué à m’attaquer. Il m’a donné des coups de poing et mon visage saignait. A un moment donné, je suis tombé, mais il a continué à me frapper. Alertés par le bruit qui provenait de mon bureau, les chauffeurs de l’ambassade sont venus le maîtriser. Ils l’ont ensuite fait sortir de mon bureau », a raconté le chef de la représentation diplomatique selon "The Standard".





Vincent Mendy serait revenu dans son bureau 30 minutes plus tard, pour réclamer de nouveau les clés de la voiture avec la même agressivité. Mais le personnel l’a refoulé.





« Il a porté un premier coup mais j’ai réussi à l’esquiver »





Cheikh Tijan Hydara soutient qu’il n’a jamais porté la main sur son vis-à-vis malgré ce qu’il lui a fait subir. Ce n’est évidemment pas l’avis de Vincent Mendy qui livre une toute autre version des faits.





En effet, selon l’adjoint de l'ambassadeur, c'est son supérieur, qui a tenté de lui porter le premier coup, quand il est venu dans son bureau.





« Quand je suis entré, j’ai trouvé Bajinka, Jammeh et Nying assis et comme ils m’ont vu entrer et marcher vers l’ambassadeur pour lui demander la clé, ils se sont levés et m’ont attrapé, me ramenant à la porte. L’ambassadeur s’est levé de sa chaise, et a couru vers moi, déterminé à m’affronter. J’étais déjà retenu par ces trois personnes…Il a porté un premier coup mais j’ai réussi à l’esquiver et à me libérer de l’emprise des trois autres, puis j’ai riposté. Ils ont réussi à nous séparer et m’ont fait sortir », a raconté Vincent Mendy.





Le diplomate reconnaît qu’il s’est rendu à nouveau dans le bureau de son supérieur quelques heures plus tard, pour réclamer encore les clés de la voiture. Mais le personnel ne l’a pas laissé rentrer. Il dit s’être finalement souvenu qu’il avait le double des clés.





Les deux "personnalités" ont déjà été rappelées par Banjul.