Bénin / Wilfried Houngbédji, porte-parole du gouvernement : “Le troisième mandat n’est pas dans le logiciel du Président Talon”

Le Bénin célèbre ce mardi 1 août le 63ème anniversaire de son accession à l’indépendance. Un défilé militaire est prévu dans la matinée à la Place de l’Amazone.





À la veille de cette célébration, le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement de Patrice Talon, Wilfried Léandre Houngbédji, a accordé une entrevue à des journalistes issus de plusieurs pays du continent. Au cours des échanges, l’éventualité pour le président béninois de briguer un troisième mandat est souvent revenue. M. Houngbédji s’est montré clair et sans ambiguïté : “Dans le logiciel du Président Talon, il n’y a pas de place pour le troisième mandat”. Le 11 avril 2021, le président béninois a promis quitter le pouvoir en 2026, à la fin de son mandat en cours. Patrice Talon a pris cet engagement devant plusieurs organisations de la société civile africaine.





Économie en marche et lutte contre la corruption





D’ici là, le chef de l’État béninois entend poursuivre la dynamique de relance de l’économie béninoise entreprise depuis son élection en 2016. L’économie du pays est en constante croissance passant de “1% en 2015 à un peu plus de 6% en 2022”, renseigne le porte-parole du gouvernement. En 2020, malgré le choc provoqué par la crise sanitaro-économique du Covid-19, le pays, avec ses 3,8 %, fait partie des rares à afficher un taux de croissance économique positif. “M. Talon a réussi une transformation structurelle de l’économie”, se réjouit M. Houngbédji. Une transformation matérialisée notamment par la Zone Industrielle de Glo Djigbé où les premières usines installées ont déjà créé environ 2000 emplois plus d’un an après le démarrage de leurs activités.





Les sept années du régime Talon ont été également marquées par une lutte intensive contre la corruption et la mal gouvernance, endémiques du temps de ses prédécesseurs à en croire le Secrétaire général adjoint du gouvernement. M. Talon a ainsi mis en place une Cellule d’analyse et de traitement des plaintes et dénonciations des faits de corruption (CPD). “Désormais, les cas de mal gouvernance ne sont pas rangés dans les tiroirs, souligne M. Houngbédji. Avec la CPD, on a installé une plateforme publique de dénonciation des malversations commises par des agents publics. Et ces dénonciations font systématiquement l’objet d’enquêtes”.





En résumé tout cela symbolise, selon M Houngbédji, le “nouvel état d’esprit” qu’a voulu insuffler le Président Talon et qui porte ses fruits.