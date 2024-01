Blocage sur la parution d'un récit de l'ex-ambassadeur de France au Niger





La parution d'un récit de l'ex-ambassadeur de France au Niger, exfiltré fin septembre après plusieurs semaines de crise ouverte entre Paris et Niamey, a dû être "décalée", a indiqué mercredi à l'AFP sa maison d'édition, l'hebdomadaire le Canard enchaîné évoquant un veto du Quai d'Orsay.





L'ouvrage de Sylvain Itté avait déjà son titre - "Au coeur de la diplomatie française en Afrique" -, sa couverture et sa date de parution - le 13 mars - mais les Editions du Rocher ont dû en différer la sortie, a déclaré à l'AFP un de ses porte-parole, confirmant une information du Canard enchaîné.





"On va le décaler, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Tout était planifié et on avait quasiment fini", a-t-il précisé. La maison d'édition n'a pas reçu d'explication mais son porte-parole "imagine qu'il y a des passages qui n'ont pas trop plu au ministère".





C'est également ce qu'avance le Canard enchaîné en se fondant sur un courrier des Affaires étrangères adressé mi-janvier à M. Itté. Le Quai d'Orsay y affirme que ce projet d'ouvrage "semble présenter plus de risques que d'avantages", notamment parce qu'il révélerait "de nombreuses informations sur le dispositif français de gestion de crise" et sur les "échanges (de l'ambassadeur) avec les autorités françaises comme avec les acteurs nigériens".





"Il ne me semble dès lors pas possible d'autoriser sa publication", indique la missive signée de la secrétaire générale du ministère, dont l'hebdomadaire reproduit un fac-similé.





Contacté par l'AFP, le Quai d'Orsay n'a pas commenté dans l'immédiat.





M. Itté s'était retrouvé au coeur d'un intense bras de fer entre la France et les putschistes qui se sont emparés du pouvoir à Niamey le 26 juillet en évinçant le président Mohamed Bazoum.





Après leur coup de force, les militaires avaient exigé le retrait des 1.500 soldats français déployés dans le pays avant d'exiger, fin août, le départ sous 48 heures de l'ambassadeur de France.





Ancienne puissance coloniale, la France avait rejeté cette requête, le président Emmanuel Macron campant sur une ligne de fermeté tout en assurant, à la mi-septembre, que M. Itté était "pris en otage" par les putschistes.





Après deux mois de crise, Emmanuel Macron avait fini par annoncer le 24 septembre le retrait des troupes du Niger et le départ de son ambassadeur.





Selon les Editions du Rocher, l'ouvrage de M. Itté ne se limite pas au récit de cette crise.





"C'est un livre de géopolitique sur un pays et une région en ébullition", indique la maison d'édition, qui assure ne pas avoir préparé cet ouvrage "dans le secret".