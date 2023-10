Boni Yayi prend la tête de l’opposition à Talon au Bénin : Un combat de titans en perspective pour 2026

En 2016, Boni Yayi cédait le fauteuil présidentiel à Patrice Talon, après un bail de 10 ans à la tête du pays. Mais l’homme n’a jamais vraiment quitté le paysage politique béninois. Il était sur la ligne de front en 2019 pour protester contre les élections législatives exclusives, adoptant parfois la posture d’un pugiliste, déterminé à en découdre avec les policiers qui tentaient de le canaliser.





Cette année-là, le Bénin avait basculé dans la violence. Plusieurs personnes ont perdu la vie dans les différentes villes du pays, alors qu’elles réclamaient un scrutin inclusif.





Les policiers avaient encerclé sa maison à Cadjehoun





Ces évènements douloureux n’avaient nullement ébranlé la sérénité de Patrice Talon qui a rapidement mis le siège devant le domicile de son prédécesseur pour certainement lui rappeler qu’il contrôlait le pouvoir. Après plusieurs semaines passées entre les quatre murs de sa résidence de Cadjèhoun (quartier de Cotonou), Boni Yayi a finalement recouvré sa liberté.





Entre-temps, le Parlement monocolore (constitué uniquement de députés de la mouvance présidentielle) a été installé et a pu terminer son mandat de cinq ans. Tout au long de leur règne, Boni Yayi ne s’est jamais lassé de dénoncer les lois « iniques et scélérates » que ces parlementaires votaient.





En 2023, à la faveur des nouvelles élections législatives, son nouveau parti politique, Les Démocrates, fait son entrée au Parlement avec un total de 28 députés, loin derrière les deux autres formations de la mouvance qui se taillent la part du lion. L’ancien président a, lors de la campagne électorale, parcouru les différentes régions du pays où il est resté très populaire.





Il a en projet de rallier, d’unir et de fortifier toutes les forces de l’opposition





Malgré cette grosse activité, il n’arrive pas à hisser Les Démocrates au rang de première formation politique à l'Assemblée nationale. Mais ce n’est peut-être que partie remise. Le weekend dernier, il a été porté à la tête de la formation politique, à l’issue de son congrès national à Parakou (métropole du Nord-Bénin).





Boni Yayi devient ainsi le chef de l’opposition à la gouvernance de Patrice Talon. L'ex-chef d'État a en projet de rallier, d’unir et de fortifier toutes les forces politiques de l’opposition pour mener « ensemble le combat de la restauration de la démocratie, de l’État de droit, des droits de la personne humaine et du panier de la ménagère ».





Une tâche qui s’annonce difficile quand on appréhende les profondes divisions entre son ancien parti les Forces Cauris pour un Bénin émergent (FCBE) et Les Démocrates.





En tout cas, l’information principale à retenir, c’est que Boni Yayi devient la principale figure de l’opposition du pays, face au président Patrice Talon. Ni l’un ni l’autre ne pourra briguer un mandat présidentiel lors des élections générales de 2026, mais ils pèseront de tout leur poids dans le choix du prochain président béninois. On s’attend donc à un choc de titans en 2026, entre deux bêtes politiques aux styles contrastés.





