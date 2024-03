Burkina: cinq morts dans un accident d'avion

Un accident d'avion a fait cinq morts et deux blessés mercredi à Diapaga, dans l'est du Burkina Faso, a annoncé le ministre burkinabè des Transports.





Le ministre, Roland Somda, déplore "dans un communiqué l'accident d'un aéronef de la compagnie aérienne privée Lead'air" mercredi "aux environs de 12h45 (GMT et locales)".





"Cinq personnes ont malheureusement perdu la vie et deux autres sont blessées selon un bilan provisoire", ajoute-t-il.





Le ministre précise que "le crash de l'aéronef de type PA32 est intervenu au décollage de l'aérodrome de Diapaga". Il se rendait à Fada N'Gourma (est) "avec sept personnes à bord, y compris les membres de l'équipage".





"Des enquêtes sont en cours pour déterminer les causes de ce tragique accident et une cellule de crise a été mise en place pour la circonstance", a-t-il affirmé.





Le transport aérien interurbain, qui connaît une forte croissance ces dernières années, est le seul moyen sûr pour relier certaines villes du pays dont les accès sont coupés par des groupes jihadistes.





Le Burkina Faso, dirigé par des militaires qui ont pris le pouvoir par la force en 2022, est confronté depuis 2015 à des violences jihadistes attribuées à des mouvements armés affiliés à Al-Qaïda et au groupe Etat islamique, ainsi qu'aux représailles attribuées aux forces armées et leurs supplétifs, qui ont fait près de 20.000 morts et plus de deux millions de déplacés.