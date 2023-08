Burkina: colère après "l'évasion" d'une guérisseuse aidée par des militaires

Une célèbre guérisseuse du Burkina Faso a réussi à "s'évader" grâce à des militaires alors qu'elle attendait d'être placée en détention préventive à Ouagadougou pour coups et blessures, suscitant colère et indignation, a appris lundi l'AFP de sources judiciaires.





Vendredi, Amsétou Nikièma, connue sous le nom d'Adja, a été arrêtée avec une dizaine d'autres personnes après la diffusion la veille sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant un quinquagénaire torturé par des individus se réclamant de cette guérisseuse qui officie à Komsilga, près de Ouagadougou. Déférées devant un tribunal de la capitale, elles ont été inculpées pour "séquestration, coups et blessures et complicité". "Alors que les prévenus attendaient leur transfèrement à leur lieu de détention", le tribunal a été encerclé par des militaires en armes, "venus exiger" qu'on leur remette Adja, ce qui a été fait, selon un communiqué le procureur général du Faso, Laurent Poda. Ces faits "constituent une entrave grave à l'action judiciaire", a-t-il déploré, élevant "une protestation ferme et solennelle contre ces pratiques qui mettent en péril la paix sociale et compromettent l'élan de sympathie (...) dont notre armée nationale bénéficie".