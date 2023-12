Burkina : Divorce "brutal" entre le capitaine Traoré et Olivia Rouamba, sa ministre des Affaires étrangères

C’est un limogeage qui a pris tout le monde de court. Olivia Rouamba n’est plus la ministre burkinabé des Affaires étrangères. Elle a été débarquée du gouvernement à la faveur du léger remaniement ministériel intervenu hier dimanche 17 décembre 2023.





Olivia Rouamba était en poste depuis mars 2022. C’est le putschiste Paul Henri Damiba qui lui a confié les clés du ministère des Affaires étrangères.





Sur tous les fronts





Quand ce dernier a été déposé, le nouvel homme fort de Ouagadougou Ibrahim Traoré a décidé de la maintenir au poste. Elle était le visage de la diplomatie burkinabé.





Sur tous les fronts depuis l’arrivée du capitaine Traoré au pouvoir, Mme Rouamba a activement contribué au renforcement des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et les pays comme la Russie, la Turquie, l’Iran, le Venezuela et la Corée du Nord, en pleine tension avec la Cedeao et la France.





Elle a également travaillé sur des projets qui tenaient à cœur au président Traoré comme l’installation d’une centrale nucléaire au Burkina Faso avec le soutien de la Russie.





La diplomate s'est par ailleurs investie dans le processus ayant conduit à la création de l’Alliance des États du Sahel (AES), le 16 septembre dernier. Elle était dans l’ombre du président Traoré lors de la signature de la Charte du Liptako-Gourma considérée comme l’acte de naissance de l’Alliance.





Elle a appris son limogeage depuis la Serbie





Personne ne pouvait se douter que la ministre allait quitter aussi vite le navire gouvernemental puisqu’elle semblait incarner la vision du capitaine Traoré sur le plan diplomatique. Selon la presse burkinabé, son limogeage est intervenu alors qu’elle était en visite de travail et d’amitié en Serbie. Elle a été remplacée par Karamoko Jean Marie Traoré.





Les internautes mécontents





Sur les réseaux sociaux, ses compatriotes ont regretté son limogeage. « Je suis un peu déçu de son départ, mais vraiment merci beaucoup à elle ! », a écrit un internaute. La même déception se lit dans un autre commentaire qui reproche à Ibrahim Traoré de s’être séparé d’elle un peu « trop tôt ». « Je ne suis pas du tout content de son départ », a porté un autre internaute. Malheureusement, le capitaine Traoré n’a pas à se justifier devant ses compatriotes à chaque remaniement ministériel.