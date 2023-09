Burkina Faso : Le capitaine Traoré remanie ses services de renseignement, après des "complots" contre son pouvoir

Au Burkina Faso, le président de la transition, Ibrahim Traoré, a procédé à des nominations à la tête des services de renseignement. Le commissaire divisionnaire de police Seydou Ouattara est désormais le directeur général adjoint de l’Agence nationale de renseignement (ANR) du pays.







Changement à la tête de la Sûreté de l’Etat





Sa nomination a été officialisée par un décret présidentiel daté du mercredi 13 septembre 2023, informe le magazine "Jeune Afrique". L’autre nomination effectuée, cette fois-ci en Conseil des ministres, concerne Abdoulaye Gandema. Ce commissaire divisionnaire prend la tête de la Sûreté de l’Etat, les services de renseignement de la police.





Ces remaniements interviennent après l’annonce de diverses tentatives de déstabilisation de la transition. La dernière remonte à début septembre 2023. Trois militaires ont été arrêtés et mis en examen pour « complot militaire, violation de consignes, complot contre la sûreté de l’Etat, association de malfaiteurs et mise en danger de la vie d’autrui ».









Déstabiliser la conduite de la transition





Leur interpellation est intervenue à la suite d'une « enquête circonstanciée menée » par les gendarmes, sur instruction du parquet près le tribunal militaire de Ouagadougou.





Ce dernier a reçu fin août des informations laissant croire que des « militaires et anciens militaires, en intelligence, procéderaient à l’identification des points sensibles et des domiciles dont celui du président de la transition et de certaines autorités civiles et militaires en vue de déstabiliser la conduite de la transition ». Les trois militaires arrêtés auraient déjà reconnu les faits.