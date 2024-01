Burkina: L’AIEA va mettre en place un « programme nucléaire » pour le pays

Le directeur adjoint de l’Agence internationale de l'Énergie atomique (AIEA) Mikhail Chudakov, était à Ouagadougou le lundi 29 janvier dernier. Il a été reçu en audience dans la soirée par le Premier ministre Apollinaire Kyélem de Tambèla. Les deux hommes ont parlé d’énergie atomique.





Une énergie « propre, verte, fiable et moins chère »





« Nous voulons mettre en place un programme nucléaire pour aider le pays, qui va durer des années et des années. Le plus important dans un tel projet, c’est d’avoir l’approbation des autorités et dans le cas du Burkina Faso, le projet est approuvé par les plus hautes autorités et il y a un intérêt aussi qui est manifesté par les différents acteurs. Cela va permettre au projet d’avancer » a déclaré M. Chudakov.





L’homme a ensuite vanté les avantages de l’énergie nucléaire. Il s’agit d’après lui, d’une énergie « propre, verte, fiable et moins chère ».





De plus, ses « infrastructures perdurent dans le temps car elles n’ont peur ni de l’eau, ni du vent ». En tout cas, la mise en place d’un programme nucléaire au Burkina Faso est une bonne nouvelle pour les autorités militaires. Comme l’indique M. Chudakov, elles sont très favorables à un tel projet.





Ibrahim Traoré souhaite l’installation d’une centrale nucléaire au Burkina





En juillet dernier, le président de la Transition, Ibrahim Traoré avait d’ailleurs demandé au président russe de l’aider à installer une centrale nucléaire dans son pays. C’est à la faveur d’une rencontre avec Vladimir Poutine le samedi 29 juillet 2023, en marge du deuxième sommet Russie-Afrique à Saint Petersburg.