Burkina : « Le terrorisme n’est qu’une manifestation du néocolonialisme » assure le capitaine Traoré

C’est un secret de polichinelle. Le président de la transition burkinabé a très souvent dénoncé le néocolonialisme lors de ses sorties médiatiques. Dans un entretien diffusé hier mercredi sur la télévision d’Etat (RTB), le capitaine Traoré a encore dit tout le mal qu'il pensait de ce phénomène.





Pour lui, le néocolonialisme a un lien évident avec le terrorisme qui endeuille le Burkina Faso.





« Sous la Révolution du capitaine Thomas Sankara l’Armée était bien équipée »





« Ce sont des phénomènes liés. Le terrorisme n’est qu’une manifestation du néocolonialisme » affirme-t-il d’emblée. Tout aurait commencé par la déstructuration de l’Armée burkinabé.





« Sous la Révolution du capitaine Thomas Sankara, l’armée était bien équipée. Après cela, un programme s’est imposé à nos Etats, et on a dit de laisser l’armée et de se concentrer sur autre chose. On a laissé le budget de l’armée…On a déstructuré nos armées. On a détruit nos armées. Pendant ce temps, on a encouragé la mauvaise gouvernance… Après le terrorisme s’invite. On dit que vous n’avez pas d’armée, vous êtes faibles. Il faut qu’on vienne vous aider. Et on vient s’implanter. L’objectif est tout autre. C’est pour venir encore nous coloniser sous cette forme. Donc c’est un schéma très bien préparé, il faut comprendre ça comme ça » a expliqué le président de la transition burkinabé.





« On a une jeunesse qui est éveillée »