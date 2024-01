Burkina : Le capitaine Traoré augmente le salaire et les primes des VDP

Le président de la Transition burkinabé Ibrahim Traoré a revu à la hausse le salaire et les primes des volontaires pour la défense de la patrie (VDP). C’est du moins ce qu’indique l’Agence d’information du Burkina (AIB). Désormais, la rémunération mensuelle de ces supplétifs de l'armée passe de 60 000 à 80 000 F CFA.





Quant aux primes, il faut dire qu'un VDP invalide touchera 3 000 000 F CFA au lieu de 1 800 000 précédemment. Cette somme est versée une seule fois. Le VDP concerné pourra l'utiliser pour « entreprendre une activité au lieu de recevoir chaque mois une paie dont la durée est déterminée »





Le capital décès qui était fixé à 1 000 000, passe à 3 000 000 F CFA. Les frais d’inhumation, bloqués à 100 000 sont aussi revalorisés. Ils passent à 250 000 francs CFA.





La prime mensuelle de fonctionnement supprimée





En plus de ces mesures qui entrent en vigueur fin janvier 2024, le gouvernement a décidé de maintenir les primes alimentaires de ces VDP à 1 500 F CFA par jour et les frais de soins médicaux à 2 000 F CFA par mois. En revanche, la prime mensuelle de fonctionnement qui oscillait entre 200 000 et 300 000 F CFA est supprimée. Les VDP vont devoir compter sur des cotisations volontaires et le soutien des populations.