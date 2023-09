Burkina : le capitaine Traoré envoie un message clair à ceux qui veulent déstabiliser son pouvoir

Au Burkina Faso, une tentative de coup d’Etat a été déjouée récemment. C’est ce qu’a annoncé mercredi dernier, le gouvernement de la Transition. Au moins quatre officiers ont déjà été interpellés pour leur présumé participation à ce « complot contre la sûreté de l’Etat ».





Alors qu’il s’exprimait hier vendredi sur la télévision d’Etat (RTB), le chef de la junte au pouvoir Ibrahim Traoré a envoyé un message très clair à ceux qui veulent déstabiliser la Transition.





« Ça c’est terminé »





« Toute personne qui voudrait se mettre en travers de la marche de ce peuple-là, il n’y aura pas de sentiment. Ça c’est terminé. Nous avons assez sensibilisé. Nous avons assez parlé aux gens. Ce n’est pas comme si on ne les connaît pas. Nous les connaissons. Certains sont venus ici. On leur a dit : « On vous flatte. L’impérialisme n’a pas d’amis » a révélé le capitaine Traoré.





Il a par ailleurs battu en brèche, l’idée d’un malaise au sein de l’armée après cette tentative de putsch.





« On ne peut pas concevoir qu’un an après… »