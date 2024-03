Burkina : le capitaine Traoré veut ouvrir un centre de rééducation pour entrepreneurs indélicats

En déplacement à Tenkodogo hier vendredi, dans le cadre de la journée du 08 mars, le président de la Transition burkinabé Ibrahim Traoré s’est plaint des entrepreneurs qui ne tiennent pas leurs engagements vis-à-vis de l’Etat.

« Nous avons été beaucoup déçus par les entrepreneurs qui ont pris des chantiers, qui se sont contentés de prendre les avances de démarrage, et qui ne veulent pas travailler. Dernièrement, nous étions obligés d’arrêter quelqu’un pour le rééduquer », a révélé Ibrahim Traoré.

Le putschiste est persuadé que des entrepreneurs font désormais ce qu’ils veulent, parce qu’ils comptent sur leurs avocats pour les défendre. Mais la donne va bientôt changer. Si aux termes des délais supplémentaires qui leur ont été accordés, ils n’atteignent pas le taux de (réalisation) souhaité, le gouvernement mettra fin aux travaux.

« Du sabotage pur et dur »