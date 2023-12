Burkina: léger remaniement du gouvernement de transition

Le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré arrivé au pouvoir par un coup d'Etat en 2022, a procédé à un remaniement partiel de son gouvernement, concernant notamment la cheffe de la diplomatie, selon un décret présidentiel.







En vertu de ce décret, la ministre des Affaires Etrangères Olivia Rouamba, en poste depuis mars 2022, avant l'arrivée au pouvoir du capitaine Traoré, cède sa place à Karamoko Jean-Marie Traoré qui était jusqu'à présent en charge de la Coopération régionale.





Aucune raison officielle n'a été donnée pour ce remaniement.





D'autres portefeuilles sont concernés: à l'Education Nationale, le secrétaire général du gouvernement Jacques Sosthène Dingara est nommé tandis que Yacouba Zabré Gouba remplace Simon-Pierre Boussim aux Mines, dans ce pays qui exploite notamment de l'or, du zinc et du manganèse.





En juillet, le Parlement avait adopté une modification du code minier permettant au gouvernement d'utiliser une partie des taxes minières pour soutenir les efforts sécuritaires et de développement dans les régions touchées par les attaques jihadistes.





En outre, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Jean-Emmanuel Ouédraogo a été élevé au rang de ministre d’Etat.





Les autres postes-clés (Défense, Finances, Sécurité) du gouvernement de la transition formé en octobre 2022 par le président et capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir un mois plus tôt, ne changent pas d'attribution.





Le Burkina, qui a connu deux coups d’État en 2022, est pris depuis 2015 dans une spirale de violences jihadistes apparues au Mali et au Niger quelques années auparavant et qui s’est étendue au-delà de leurs frontières.