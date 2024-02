Burkina : "plusieurs dizaines" de morts dans l'attaque d'une mosquée

Plusieurs dizaines de fidèles musulmans ont été tués dimanche dans une "attaque d'envergure" contre une mosquée à Natiaboani, dans l'est du Burkina Faso, a appris lundi l'AFP lundi de sources sécuritaires et locales.



"Des individus armés ont attaqué une mosquée à Natiaboani dimanche aux environs de 5h000 (locales et GMT), faisant plusieurs dizaines de morts", a déclaré une source sécuritaire. "Les victimes sont toutes des musulmans, majoritairement des hommes qui s'étaient réunis à la mosquée" pour prier, a pour sa part indiqué un habitant de la localité.