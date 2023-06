Burkina : Remaniement partiel du gouvernement

Le Président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a opéré dimanche soir, un remaniement partiel de son gouvernement qui a concerné quatre départements ministériels, selon un décret présidentiel lu à la télévision publique (RTB) par le Secrétaire général du gouvernement, Jacques Sosthène Dingara.



Le décret désigne le magistrat Emile Zerbo au poste de ministre de l’Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité (MATDS) en remplacement du Colonel Boukaré Zoungrana.



En ce qui concerne le ministère de la Justice, Bibata Nébié cède sa place à l’avocat Edasso Rodrigue Bayala qui fût député en 2020 sous les couleurs du parti de l’ancien président Roch Marc Christian Kaboré.



Le nouveau ministre de l’Agriculture des ressources animales et halieutiques est Ismaël Sombié. Il remplace à ce poste Dénis Ouédraogo.



Sombié, officier militaire de l’armée burkinabè était jusque-là Directeur général de la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire (Sonagess).



Le ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, précédemment dirigé par Augustin Kaboré, est désormais confié à Roger Barro.



Les autres ministres gardent leur poste et le nombre des membres du gouvernement qui était à 24 reste le même.



Il s’agit du troisième remaniement ministériel opéré par le capitaine Ibrahim Traoré depuis sa prise du pouvoir le 30 septembre 2022.