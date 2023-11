Cameroun: au moins 20 morts dans une attaque de séparatistes anglophones, selon des autorités





Une vingtaine de personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées lundi dans l'attaque d'un village par des séparatistes anglophones dans l'ouest du Cameroun où ces rebelles et l'armée s'affrontent depuis sept ans, ont affirmé à l'AFP des responsables de la sécurité et des autorités locales.