Cameroun : Paul Biya échange avec le putschiste gabonais Oligui Nguéma et lui fait une promesse

Le président de la transition gabonaise, Brice Oligui Nguéma, a effectué une visite de travail et d’amitié hier mercredi 6 décembre 2023 à Yaoundé, au Cameroun. Il a été reçu au palais de l'Unité par le président Paul Biya. Au cours de leur entrevue, le putschiste a présenté à son aîné les objectifs et la feuille de route du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI).





« Le président Paul Biya nous a promis son soutien total »





Ils ont également évoqué la levée des sanctions de la CEEAC et de l’Union africaine contre le Gabon, et les questions liées à la consolidation et au développement de nouveaux domaines de coopération entre Libreville et Yaoundé. À sa sortie d’audience, le président de la transition gabonaise a laissé entendre que Paul Biya est disposé à soutenir le processus de la transition.





« Le président Paul Biya nous a promis son soutien total afin que les choses reviennent à la normale au Gabon. Nous sommes à l’écoute. Nous sommes contents et je suis ému de cette visite qui me rassure », a déclaré le général Oligui Nguéma à la télévision d’État CRTV.





Il sollicite la « clémence » de M. Biya