CAN-2023 : Le ministre ivoirien des Sports présente des "excuses", après l'interruption d'un match

Le ministre ivoirien des Sports a présenté, jeudi, des "excuses", lors d'une conférence de presse à Abidjan, après l'interruption, mardi dernier, d'un match amical contre le Mali, en raison d'une pelouse détrempée, à quatre mois de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) qui se tiendra en Côte d'Ivoire.





"Nous profitons de l'occasion pour nous excuser et comprenons l'amertume de nos compatriotes pour ce désagrément. Nous les comprenons et présentons toutes nos excuses au nom du ministère des Sports, de la Fédération ivoirienne de football", a déclaré Paulin Danho.





Mardi soir, de fortes pluies orageuses se sont abattues sur Abidjan, rendant totalement impraticable la pelouse du stade Alassane Ouattara à Ebimpé, dans le nord de la ville, et obligeant les arbitres à arrêter le match à la pause (0-0).





Le ministre Danho a dit avoir fait appel à des experts pour "apporter des corrections", dont un drainage, afin de "tenir compte de la pluie", à quatre mois du coup d'envoi de la CAN que la Côte d'Ivoire accueillera du 13 janvier au 11 février.





"La compétition aura bel et bien lieu dans notre pays. Vous avez remarqué que le stade de Yamoussoukro, celui de Bouaké et de San Pedro nous montrent que nos stades sont rodés et prêts", a-t-il assuré.





"Les installations de ce stade, homologuées par la Confédération africaine de football (CAF), ne sont pas à cette heure remises en cause", avait déclaré mercredi le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, assurant qu'il n'était pas nécessaire de prendre des "sanctions".









Initialement programmée en juin et juillet 2023, la CAN a été reportée pour se tenir début 2024, afin d'éviter que les matches aient lieu en pleine saison des pluies.