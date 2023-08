Ce pays africain interdit le film Barbie

La vague d’interdictions du film Barbie gagne le continent.







Après un mois d’exploitation en salles, le Cameroun a décidé de censurer le film de Greta Gerwig au prétexte qu’il ferait la promotion de l’homosexualité, punie par la loi camerounaise de six mois de prison, renseigne Le Monde.





Au grand dam Pierre Junior Ebollo, directeur du cinéma Eden à Douala. « Ce film ne fait pas la promotion de l’homosexualité. A aucun moment, il n’y a aucune scène qui parle de ça, ni en dialogue, ni en action. Ce film est passé à plusieurs reprises devant des parents et leurs enfants. Aucun parent n’est sorti de la salle se plaindre », s’étonne l’exploitant.