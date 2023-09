Ce sont « des amis du désordre » : Macron charge à nouveau Assimi Goita et Tiani

Le président français Emmanuel Macron a accordé hier dimanche 24 septembre, une interview à TF1 et France 2 . A l’occasion, le locataire de l’Elysée est revenu sur les putschs en Afrique, notamment au Sahel. Il a clairement indiqué que son pays n’est pas dans cette région pour « participer à des coups d’Etat ou interférer » dans ces putschs.





Barkhane « a été un succès »





Les troupes françaises sont plutôt là pour lutter contre le terrorisme. D’ailleurs, l’opération Barkhane a été un « succès parce que sans celle-ci, la plupart de ces pays auraient déjà été pris par les khalifats territoriaux et des djihadistes » estime le numéro 1 français. Après la vague de putschs qui a ravagé le Sahel, la situation sécuritaire dans les pays de la région se détériore de plus en plus, croit savoir Emmanuel Macron.





« Il y a plus de morts liés au terrorisme islamique au Niger depuis le début de ce coup d’Etat »