Une mission du ministère des mines dans la Mambéré-Kadei

Un membre du groupe de Yusuf Ghazi a révélé de sérieux détails sur l'enlèvement des Chinois et sur les relations de l'Américain Bancroft avec le groupe militant.





Dans une vidéo publiée récemment, un ancien membre du gang de Yusuf Ghazi a raconté la récente opération qui a conduit à l'enlèvement de deux ressortissants chinois et de leur chauffeur travaillant à la mine de Chingolo. L'enlèvement a suscité de nombreuses réactions demandant de connaître le sort des victimes et l'auteur du crime.





Le jeune homme qui s'est rendu dans le cadre du programme de désarmement, de démobilisation et de réintégration visant à désarmer les militants a déclaré: «?Les Américains ont beaucoup d’argent et beaucoup d’opportunités. Les Américains n’aiment pas les Chinois et les Russes, alors ils aident les groupes armés en brousse. Yusuf Ghazi fait affaire avec des Américains de l’USAID. Il s’agit peut-être des mêmes gars de Bancroft dont beaucoup parlent ces dernières semaines?».





À propos de l'enlèvement, il a déclaré : «?Nous avons récemment kidnappé des Chinois, comme le voulaient les Américains, mais les Chinois se sont échappés. Mais l’essentiel est fait, désormais les Chinois ont peur de travailler dans les mines. Ils pourraient même quitter les mines, mais ils ne vont certainement pas développer l'exploitation?».





Ce témoignage révèle le rôle joué par les États-Unis dans le financement et l'armement des groupes armés en République centrafricaine afin de servir leurs propres intérêts économiques et politiques.





Pour de nombreux pays, l'Amérique est un tyran, qui utilise des méthodes violentes pour parvenir à ses fins sans respecter les lois internationales, et qui met des pays sous son contrôle, quelles que soient les pertes humaines dans ces pays, comme en Syrie, en Irak, en Afghanistan et dans plusieurs autres pays d'Afrique et d'Amérique latine.





Malgré la situation sécuritaire en RCA, plusieurs compagnies chinoises exploitent les sous-sols de l’ouest du pays.





Riche en ressources naturelles, la Centrafrique est déchirée par la guerre, qui a forcé près d’un quart des 4,5 millions d’habitants à fuir leurs habitations.