Choguel Maiga : "Celui qui pense que le Mali est isolé a un esprit isolé"

Invité du show politique « Mali kura Taasira », sur l’ORTM fin février, le Premier ministre malien Choguel Maiga a donné une réponse assez franche et hilarante à la question d’une journaliste du plateau. En effet, celle-ci voulait savoir ce qu’il pense de ceux qui estiment que le Mali est un pays isolé, sur la scène internationale.

« Celui qui pense que le Mali est isolé, c’est lui-même qui est isolé. Ou en tout cas, il a un esprit isolé », a lâché Choguel Maiga, déclenchant une crise de rires sur le plateau.

« Ils disent clairement que cette histoire du Mali , on ne peut plus le résoudre par les armes »

L'homme politique dit être persuadé que son pays est plutôt l’objet de toutes les attentions. « Si vous voyez le nombre de manifestations culturelles qu’il y a au Mali. Si vous voyez comment le Mali fait la une de la presse internationale. Si vous voyez ce que les grands spécialistes des services secrets disent…D’ailleurs je regarde certaines analyses. Ils disent clairement que cette histoire du Mali , on ne peut plus le résoudre par les armes. Passons par des voies beaucoup plus soft, en éliminant des personnes, des guerres clandestines, des guerres économiques... », a révélé le Premier ministre malien.