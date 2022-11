Comment l’Égypte préserve son grand trésor cinématographique

Restauration Cinematographie

L’image est captivante. Le portrait de l’une des figures marquantes du mouridisme, Mame Cheikh Ibrahima Fall fait sensation sur la toile. L’œuvre est du président de l' Association sénégalaise pour la Promotion de l’Astronomie. Maram Kaire affirme sur sa page Facebook : «Voici un bon moment que je reçois une forte demande pour restaurer la photo de Mame Cheikh Ibrahima Fall. C'est aussi mon grand-père, du côté de ma grand-mère maternelle. Nous devons impérativement conserver nos archives grâce au numérique, pour les générations futures. La technologie nous aide à nous rapprocher davantage de notre histoire». Le célèbre astronome a, auparavant, eu à restaurer la photo de Serigne Mbacké Bousso, membre également de la communauté mouride de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. « Il est parfois difficile (voire impossible) de trouver des photos de bonne résolution de nos anciens. Nous avons le devoir de profiter des outils numériques pour sauvegarder le maximum d'images témoins de notre passé, riche par la qualité de ses hommes », a reconnu Maram Kaire.





Au Caire, en Égypte, la restauration a démarré depuis plusieurs années. Surtout en ce qui concerne celle des anciens films. Une grande bâtisse est construite à la cité de production médiatique. Il s’agit du Centre de restauration cinématographique dirigé par Nada Farahat. « Nous avons la mission de transformer les anciens films en version digitale. En Égypte, nous avons une grande histoire des films. C’est important de préserver ce grand trésor cinématographique », a-t-elle soutenu.





En effet, depuis une trentaine d’années, l’enregistrement se faisait avec de grandes roulettes pour la réalisation des films mais maintenant cela s’est transformé en des films digitaux. Actuellement, nous avons des vidéos dans lesquelles on n’arrive pas à bien voir ou il y a des parties qui sont coupées », fait-elle remarquer.





La restauration des images est soumise à plusieurs étapes. Le travail a été présenté aux représentants de 21 pays africains participants à la 55ème session de formation organisée par l’Union des journalistes africains (UJA) en collaboration avec le Conseil suprême de régulation des médias (CSRM) et le ministère des Affaires étrangères de l'État égyptien. La première étape consiste à commencer à enregistrer les films. « Les techniciens vont à voir le film en vue de pouvoir démarrer le nettoyage. Ainsi, dans l’immeuble, il y a une chambre par la restauration physique. S’il y a dans n’importe quel film une partie qui est brouillée ou déchirée, on le restaure là-bas pour la renouveler », informe la responsable.





Après avoir fini cette étape, «on prend ce film sur une grande machine et à partir de là, on peut dépoussiérer ». «Si le travail n’est pas bien fait, il apparaît sur cet appareil car la résolution est très bonne. La caméra va rouler très doucement, à peu près 2/4 par seconde. C’est la plus grande résolution qu’on peut obtenir de ces films-là. Pour finir, on le met sur une autre machine de 512 téras pour la sauvegarde finale », a expliqué Nada Farahat. Tout en précisant : «On essaye d’obtenir le rendu avec une plus belle image. La mise en couleurs se fait dans une autre chambre. Cependant, on ne change pas les images qui étaient en noir et blanc ».