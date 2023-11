Commerce : En froid avec le Bénin, la junte nigérienne prend une décision

Partenaire commercial stratégique du Bénin, le Niger pâtit des sanctions économiques imposées par la Cedeao. Cotonou, qui soutient ces mesures de rétorsion de l’organisation sous-régionale, a fermé sa principale frontière avec le Niger, bloquant ainsi le très vital corridor Cotonou- Niamey.





Nous renforçons « le corridor Togo-Burkina-Niger »





Dans un récent entretien accordé au site d’informations gouvernemental LeSahel.org, le ministre nigérien du Commerce, Seydou Asman, a indiqué que la junte avait tiré les leçons de sa dépendance vis-à-vis du Bénin en matière d'importation des biens de consommation.





Elle a donc décidé de diversifier ses ports de transit. « Nous avons pris conscience que le Niger ne devrait pas se limiter au seul corridor béninois. La situation actuelle nous recommande de diversifier nos ports de transit. D’ores et déjà, le Gouvernement est en train de renforcer le corridor Togo-Burkina-Niger et envisage également de recourir à d’autres formes de désenclavement », a déclaré l’autorité.





Le port de Cotonou refuse les marchandises à destination de Niamey