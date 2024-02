Compter Pour Toutes : Pour des données fiables et complètes sur les violences sexistes et sexuelles en Afrique de l'Ouest ! (Par un Collectif)

En Afrique de l'Ouest, les violences sexistes et sexuelles sévissent avec des conséquences graves tant sur les victimes que sur le statut des femmes. Au Bénin, entre 2019 et fin mars 2023, les structures de prise en charge ont enregistré 78 233 cas de violences infligées aux filles et aux femmes, selon le Système Intégré des Données relatives à la Famille, la Femme et l'Enfant, Nouvelle Génération (SIDoFFE-NG). En Guinée, 95 % des femmes âgées de 15 à 49 ans ont déclaré avoir été victimes d'excision. Au Burkina Faso, les données révèlent que 44 % des femmes mariées l'ont été avant l'âge de 18 ans, tandis que 16,2 % des femmes en âge de procréer ont subi des violences au sein de leur foyer. En Mauritanie, le viol demeure un crime impuni, non défini dans les textes de loi du pays. Au Niger, une étude sur l'ampleur et les déterminants des Violences Basées sur le Genre, menée en 2021, indique que plus de 38 % des femmes ont été victimes de telles violences.





Ces chiffres ne capturent pas toutes les histoires des femmes et des filles qui restent invisibles en raison du manque de données qualitatives. Ces histoires non reflétées dans les statistiques, nient les souffrances silencieuses, et les luttes quotidiennes auxquelles sont confrontées.





Les représentant·e·s du système judiciaire, des forces de l'ordre, des services sociaux, du secteur de la santé et de la société civile, ont exprimé lors d’ateliers de concertation, dans nos pays, à quel point le manque de données handicape leur efficacité dans cette lutte. Sans données précises, récentes, fiables et complètes sur les violences sexistes et sexuelles en Afrique de l'Ouest, il est difficile d'évaluer l'efficacité des politiques existantes, de concevoir de nouvelles stratégies ou d'allouer les ressources nécessaires pour lutter contre ce fléau. CELA DOIT CHANGER !





Il est impératif d'agir de manière décisive pour garantir la sécurité de TOUTES les femmes et les filles. Mais comment mieux agir si nous n’avons pas une idée concrète de l’ampleur du problème ?



Nous, féministes d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Mauritanie, Guinée, Niger, et Sénégal) à travers notre campagne de mobilisation sociale et politique régionale Compter Pour Toutes, exhortons nos gouvernements à investir davantage dans la collecte et l'analyse de données qualitatives et quantitatives spécifiques sur les violences sexistes et sexuelles. Nous demandons :