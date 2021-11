Congo Hold-up : BGFIBank, la banque des présidents

Avec 3,5 milliards d’euros en dépôts, 2 200 employés répartis dans onze pays, le Groupe BGFIBank est indiscutablement devenu, 50 ans après sa création, le premier groupe bancaire d’Afrique centrale. Mais il est aussi connu pour des scandales et ses liens avec certaines familles présidentielles d’Afrique centrale. BGFIBank fait, aujourd’hui, l’objet de la plus grande fuite de documents bancaires d’Afrique : Congo Hold-up. Une enquête réalisée avec Le Soir, et l’ONG Plateforme pour la protection des lanceurs d’alerte en Afrique sur la base de documents obtenus par Mediapart et PPLAAF.



Sur son site, la BGFIBank revendique fièrement ses origines franco-gabonaises. Il y a cinquante ans, en 1971, la Banque de Paris et des Pays-Bas (devenu Paribas en 1982) décide d’ouvrir une filiale au Gabon. Cette banque française n’est pas la seule à faire les yeux doux au tout jeune président Albert-Bernard Bongo. À l’époque, la Banque nationale de Paris (BNP), la Société Générale et le Crédit Lyonnais créent aussi des succursales dans ce petit pays d’Afrique centrale. Toutes ont flairé un marché juteux. En ces belles années de la Françafrique, le Gabon connaît un boom pétrolier. Albert-Bernard, devenu Omar Bongo, en est l’un des piliers. Allié indéfectible de Paris, il gouverne le Gabon d’une main de fer jusqu’en 2009, sans qu’une très large partie de la population ne profite des bienfaits de cette manne pétrolière.





La filiale gabonaise de la Banque de Paris et des Pays-Bas devient Paribas Gabon en 1982. À cette époque, la maison mère française garde encore la main. Mais dans la décennie qui suit, celle des années 1990, on assiste à un désengagement de Paribas et à une montée en puissance du pouvoir gabonais dans son capital et ses instances dirigeantes. Quand Paribas se retire, cette banque prend le nom de Banque gabonaise et française internationale (BGFI). Elle devient donc une banque 100% africaine. La famille Bongo y détient toujours des parts, non seulement dans la holding (7%), mais aussi dans plusieurs autres filiales.





La Banque d’Omar Bongo



L’enquête dite des « biens mal acquis », ouverte en 2010 par le pôle financier du tribunal de Paris, lève le voile sur les suites de cette histoire bancaire franco-gabonaise.



Une note de septembre 2020 de l'Office central de répression de la grande délinquance financière (OCRGDF), révélée par la presse, donne des détails sur le montage. De 1996 à 2008, via la BGFIBank Gabon et la banque française BNP Paribas, la famille Bongo aurait acquis douze biens immeubles à Paris et Nice pour un montant total d’au moins 35 millions d’euros. Des proches de la famille Bongo déposaient des montants en espèces sur un compte de la BGFI, l’argent remontait à la BNP Paribas et servait à acquérir les immeubles sous couvert d’une société de décoration d’intérieur, Atelier 74 « en relation quasi exclusive » avec le président Omar Bongo, peut-on lire dans cette note.



Cette combine lui a notamment permis d’acquérir deux hôtels particuliers rue Dosnes et rue de la Baume dans les quartiers huppés des XVIe et VIIIe arrondissements de Paris respectivement pour des montants de 3,5 millions d'euros en 1997 et 18 millions d'euros en 2007. Selon cette note de l’OCRGDF, le volume des espèces était « sans rapport aucun avec les émoluments » du président du Gabon. En mai 2021, la BNP Paribas est mise en examen pour « blanchiment de corruption et de détournements de fonds publics ».





À l’annonce de cette inculpation, la BNP Paribas s’est refusée à tout commentaire. Toutefois, d’après nos confrères de l’Agence France-Presse (AFP), face au juge, les représentants de la banque ont reconnu des « carences » dans leur suivi du dossier, mais nié « tout dessein frauduleux ».