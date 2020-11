Consultations politiques en RDC : Jean-Pierre Bemba reçu par Félix Tshisekedi

Jean-Pierre Bemba et Félix Tshisekedi au Palais de la Nation, le 4 novembre 2020

C’est le premier tête-à-tête entre les deux hommes depuis l’élection de Félix Tshisekedi. L’opposant Jean-Pierre Bemba a été reçu par le président congolais, ce mercredi. Après Moïse Katumbi, le patron du MLC est le deuxième poids lourd de l’opposition à participer aux consultations politiques.





Il est arrivé au Palais de la nation souriant, à la mi-journée ce mercredi 4 novembre, accompagné de François Beya, le très influent conseiller spécial chargé de la sécurité de Félix Tshisekedi. Après plusieurs semaines passées dans son fief de Gemena, dans la province du Sud-Ubangi (Nord-Ouest), Jean-Pierre Bemba a donc décidé de prendre part aux consultations politiques lancées en début de semaine par le président congolais, qui souhaite nouer de nouvelles alliances afin de renverser le rapport de force avec son partenaire de coalition, le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila.





Première rencontre depuis l’élection





L’entretien entre les deux hommes a duré quelques minutes et s’est achevé sans que Jean-Pierre Bemba ne prenne la parole devant la presse. L’opposant, qui a évoqué un « échange cordial », a simplement souligné qu’il soutenait « tout dialogue entre les Congolais » avant de repartir pour Gemena.





Après deux premières journées consacrées aux organisations de la société civile, aux structures en charge des élections et aux leaders religieux, le leader du Mouvement de libération du Congo (MLC) était la première personnalité politique à participer aux consultations. Il s’agissait aussi du premier tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba depuis l’élection de ce dernier.





Deux jours après l’annonce de la participation de Moïse Katumbi, qui est attendu à Kinshasa vendredi 6 novembre, Jean-Pierre Bemba est donc le deuxième leader de la coalition d’opposition Lamuka a accepter de participer aux consultations de Félix Tshisekedi. À deux, ces poids lourds de l’opposition regroupe la majorité des députés de l’opposition. Adolphe Muzito et Martin Fayulu, les deux autres leaders de Lamuka n’ont pas encore livré de position officielle concernant leur participation à ces consultations. Le second a néanmoins été reçu à Brazzaville par le président Denis Sassou Nguesso à ce sujet il y a quelques jours.





À mi-chemin entre Katumbi et Fayulu





Ces derniers mois, Jean-Pierre Bemba s’était montré très discret, limitant au maximum ses apparitions en public et ses interactions avec la presse. Depuis sa sortie de prison et l’élection présidentielle de décembre 2018 – pour laquelle sa candidature avait été invalidée – Bemba avait semblé en retrait de l’arène politique. Occupé à la restructuration de son parti, affaibli par ses dix années de détention à la CPI, le chef de file du MLC s’était tout de même offert un bain de foule remarqué lors de la manifestation contre la désignation de Ronsard Malonda à la tête de la Ceni le 13 juillet dernier.





Sans adopter pleinement la position « pragmatique » de Moïse Katumbi, tenant d’une ligne que le patron d’Ensemble pour la République qualifie de « républicaine », Bemba n’a pas non plus porté le discours jugé plus « radical » de Martin Fayulu, se montrant prudent dans ses différentes prise de parole.