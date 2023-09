Convention-cadre contre le tabac : Le Malawi signe son adhésion à la lutte

Le Malawi vient de signer son adhésion à la Convention-cadre pour la lutte antitabac (CCLAT) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Une mesure jugée audacieuse parce qu’ouvrant la voie à une intensification des efforts visant à protéger efficacement la population du Malawi contre les conséquences néfastes du tabac.





La culture du tabac est actuellement une source importante de revenus pour le Malawi. «Cette situation s'explique par le fait que le pays ne s'est pas ouvert aux possibilités et aux avantages qu'offre le statut de partie à la CCLAT de l'OMS. Nous ne pouvons pas non plus ignorer l'énorme fardeau économique, environnemental et sanitaire que représente le tabac et qui contribue certainement à faire du pays l'un des plus pauvres du monde», lance Léonce Dieudonné Sessou, Secrétaire exécutif de l'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique (ACTA).





Il explique d’ailleurs que «la culture du tabac y est présentée comme une source majeure d'émancipation économique pour les familles, la culture du tabac entraîne la plupart des cultivateurs de tabac du Malawi dans une pauvreté insondable. Chaque année, un prêt leur est accordé pour acheter des intrants et du maïs pour nourrir leur famille et lorsque leur récolte est vendue, ils reçoivent ce qui reste après déduction du prêt. Mais la vente du tabac est souvent insuffisante pour couvrir leur prêt et, par conséquent, de nombreux agriculteurs commencent la saison suivante en s'endettant».





Plus de 5 000 morts liées au tabac par année





Plus de 5 700 Malawiens meurent chaque année de maladies liées au tabac. Pourtant, plus de 5 000 enfants (10-14 ans) et 707 000 adultes (15 ans et plus) continuent de consommer du tabac chaque jour, selon toujours M. Sessou. « Le Malawi ne faisant pas partie des pays qui ont ratifié à la CCLAT de l'OMS, très peu d'efforts ont pu être déployés pour remédier à cette situation. Aujourd'hui, l’ACTA et l'ensemble de la communauté africaine de lutte antitabac se réjouissent de la ratification historique de la convention par le Malawi, qui ouvre la voie à sa mise en œuvre dans le pays».





Il fait noter, en outre, que le rapport mondial 2021 sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac démontre que sa mise en œuvre permet de sauver des vies et d'améliorer le développement durable. Alors que nous félicitons le Malawi pour cette étape importante, nous appelons également au maintien de cette volonté politique de protéger la population malawienne du tabac et de l'industrie du tabac en mettant en œuvre rapidement et intégralement la convention-cadre de l'OMS sur le tabac.





Une loi forte pour une meilleure lutte





Dans la même dynamique, le secrétaire exécutif souligne que la meilleure façon d'y parvenir est d'adopter une loi forte sur le contrôle du tabac. Il s’agit, entre autres, de protéger de l'influence de l'industrie du tabac, protéger la population de la fumée du tabac, promouvoir des mécanismes efficaces de sevrage tabagique, mettre en garde de manière adéquate contre les dangers du tabagisme, instituer une interdiction totale de la publicité, de la promotion et du parrainage en faveur du tabac, taxe de manière adéquate les produits du tabac, etc.