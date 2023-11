COP28 : Des scientifiques exhortent les dirigeants africains à rejeter les combustibles fossiles





À l'approche du sommet sur le climat COP28, près de 50 scientifiques et un groupe de plus de 4 000 jeunes de 30 pays d'Afrique ont appelé les dirigeants africains à saisir cette occasion pour faire passer le continent à 100 % d'énergies renouvelables et à rejeter la voie destructrice des combustibles fossiles.

Dans une lettre ouverte adressée aux chefs d'État et de gouvernement africains, les scientifiques dénoncent la nouvelle ruée vers le pétrole, le gaz et le charbon sur le continent, sous l'impulsion d'anciennes puissances coloniales et néocoloniales. La lettre appelle les dirigeants africains à rejeter ces investissements et à se concentrer plutôt sur le développement de sources d'énergies renouvelables modernes et décentralisées pour le continent.

"Au lieu de rattraper le retard et d'ancrer les systèmes énergétiques de l'Afrique dans le XXIe siècle, on nous enferme dans l'ancien et périlleux modèle qui privilégie le profit de quelques-uns et on nous laisse gérer les actifs échoués qui resteraient. Du Mozambique à l'Ouganda, du Sénégal au Nigeria et à l'Afrique du Sud, à la Namibie, à la République du Congo, à la République démocratique du Congo et au Cameroun, nous assistons à de nouveaux investissements dans les combustibles fossiles qui sont incompatibles avec l'Accord de Paris et sa limite de réchauffement de 1,5 °C", a déclaré Corneille Ewango Ekokinya, professeur à l'université de Kisangani.

Les écologistes notent que le continent s'est déjà réchauffé de 2 °C dans certaines régions, depuis 1900. La lettre prévient que si les tendances actuelles en matière d'émissions se poursuivent, l'Afrique pourrait connaître une augmentation de la température annuelle moyenne de 6 °C d'ici la fin du XXIe siècle.

"J'espère que d'ici la fin de la COP28, des résolutions auront été prises pour garantir que le Fonds des Nations Unies pour les pertes et dommages et les plans nationaux d'adaptation seront financés par les revenus de ceux qui ont la plus grande responsabilité dans la crise climatique et la plus grande capacité à payer, en particulier l'industrie des combustibles fossiles", a ajouté le Pr. Ekokinya, qui a renforcé la demande croissante de faire payer les pollueurs, l'un des quelque 50 climatologues, spécialistes des forêts et des océans, de l'énergie renouvelable et des sciences socioéconomiques africains.

Le géant pétrolier britannique Shell a annoncé jeudi un bénéfice record de 40 milliards de dollars pour l'année 2022, alors que le monde a enregistré l'année la plus chaude de son histoire. Les écologistes appellent de plus en plus les gouvernements africains à cesser de se détourner des vraies solutions pour le climat et la biodiversité et favoriser celles promues par les pollueurs et les industries extractives, y compris les marchés du carbone et les marchés de crédits pour la biodiversité, conformément à la demande de centaines d'organisations de la société civile africaine.

Greenpeace Afrique est aux côtés des scientifiques. "L'Afrique a le potentiel de mener le monde dans la transition vers un avenir basé sur les énergies renouvelables. En adoptant les énergies propres et en dépassant l'âge des combustibles fossiles, les dirigeants africains peuvent protéger leurs populations, leur environnement et leurs économies des effets dévastateurs de la crise climatique", a déclaré Fred Niebuhr, conseiller politique de Greenpeace Afrique.