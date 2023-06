Coran brûlé en Suède : La décision forte du Maroc

L’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi du Maroc auprès de la Suède a été rappelé, mercredi, en consultation au Royaume pour une durée indéterminée, après que le gouvernement suédois, ait autorisé, une fois de plus, une manifestation qui a eu lieu le même jour, et au cours de laquelle le Saint Coran a été brûlé devant une Mosquée à Stockholm, rapporte l’Agence marocaine de presse (MAP).







Suite aux ‘’Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste’’, le Chargé d’Affaires du Royaume de Suède à Rabat a été convoqué, ce mercredi, au Ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, ajoute la même source.





Citant un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, la MAP précise qu’au cours de cette convocation, il a été signifié au diplomate suédois ‘’la condamnation la plus vigoureuse par le Royaume du Maroc de cette offense et le rejet de cet acte inadmissible’’.





‘’Ce nouvel acte offensant et irresponsable fait fi des sentiments de plus d’un milliard de musulmans, en cette période sacrée du grand pèlerinage à la Mecque et de la fête bénie de Eid Al-Adha’’, souligne le communiqué rapporté par l’agence marocaine.