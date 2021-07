Côte d'Ivoire : Ces prisonniers dont Gbagbo a demandé la libération à Ouattara

Le président Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo, lors d'une conférence de presse au palais présidentiel à Abidjan le 28 juillet 2021. REUTERS - LUC GNAGO

Les retrouvailles entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara ont été pour le moins cordiales ce mardi 27 juillet soir à Abidjan. Politiquement, la seule revendication concrète portée par Laurent Gbagbo a été, comme attendu, celle de la libération des prisonniers considérés comme "politiques" par l'opposition.





Une embrassade pour les photographes, quelques pas main dans la main et une conférence de presse tout sourire : plus de dix ans après leur dernière rencontre et la crise post-électorale qui a ensanglanté la Côte d'Ivoire, le défi d'une rencontre apaisée a été relevé pour les deux hommes. Mais l'ancien président a néanmoins soulevé la question des prisonniers "politiques".





"J'étais leur chef de file et moi je suis dehors aujourd'hui. Eux, ils sont en prison. Et j'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer", a déclaré Laurent Gbagbo à la presse à l'issue de sa rencontre avec Alassane Ouattara.





110 noms





Accompagné de trois fidèles, Georges-Armand Ouegnin, Assoa Adou et Hubert Oulaye, l'ancien président a remis à son successeur une liste de 110 noms. Les 29 plus anciens sont en prison depuis la crise post-électorale de 2010-2011 et n'ont pas bénéficié de l'amnistie présidentielle d'août 2018.





Les autres sont des personnes arrêtées en 2019 lors de tensions politiques dans le pays, ou lors de la contestation du troisième mandat d'Alassane Ouattara en octobre 2020. On y trouve aussi Soul-to-Soul, le bras droit de Guillaume Soro, récemment condamné à 20 ans de prison. Enfin, 6 personnes arrêtées le 17 juin dernier en marge du retour au pays de Laurent Gbagbo.





Cette initiative est saluée par les associations de proches de détenus, elles estiment toutefois que le nombre de prisonniers qu'elles qualifient "d'opinion", est plus important que cela. Elles espèrent désormais un geste politique de la part du président Ouattara.





Désirée Douati, présidente de l'Association des femmes et familles des détenus d'opinion (Affdo-Ci), espère que le plaidoyer de Laurent Gbagbo pour les libérations de détenus sera entendu par le président Ouattara. Pour elle, le fait que la question ait été portée à la présidence est un bon début





Elle n'est pas complète, cette liste. Elle ne prend pas en compte tout le monde. Nous sommes à plus de 300 personnes encore en détention.





Nous sommes satisfaits, oui, on peut le dire, que le président Laurent Gbagbo ait demandé la libération des détenus d'opinion, mais nous serons encore plus satisfaits si cette demande avait une exécution favorable. Nous attendons du président Alassane Ouattara qu'il puisse libérer tous les détenus d'opinion. Aujourd'hui, il y a 400 personnes qui sont détenues pour leurs opinions en Côte d'Ivoire, et nous pensons que pour une vraie réconciliation, il serait bon que toutes ces personnes puissent recouvrer leur liberté.





Pour Désirée Douati, le chiffre de 110, annoncé par Laurent Gbagbo ne correspond pas à la réalité. Selon elle, beaucoup de militants provenant d'autres bords politiques doivent également être pris en compte.





Elle n'est pas complète, cette liste. Elle ne prend pas en compte tout le monde. Nous sommes à plus de 300 personnes encore en détention. Donc la liste des 110 personnes prend certainement en compte les militants du front populaire ivoirien [FPI, mouvement de Laurent Gbagbo]. Mais en dehors des militants du FPI, il y a des militants du PDCI-RDA, il y a des proches de monsieur Guillaume Soro, qui sont encore en détention, il y a même des personnes qui n'appartiennent pas forcément à un parti politique. Mais il y a aussi le fait que la détention préventive en Côte d'Ivoire est de 18 mois et nous avons des personnes qui sont en détention depuis neuf ans sans avoir vu de juge. Donc là, nous entrons dans un cas de figure où il y a "violation" de leurs droits.





Dans son dialogue avec les autorités, l'Affdo-Ci tente de faire entendre ces revendications, mais avec un sentiment mitigé quant au retour de leur part.