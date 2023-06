Côte d'Ivoire: divorce officiellement prononcé entre Simone et Laurent Gbagbo





C’est par un communiqué de Maître Ange Rodrigue DADJE, avocat de l’ex-première dame, Simone Gbagbo que cette information a été diffusée. « A peine arrivé en Côte d’Ivoire en Juin 2021, le Président Laurent GBAGBO faisait publier par l’entremise de son Avocat, un communiqué de presse pour informer l’opinion nationale et internationale de ce qu’il venait d’engager une procédure en divorce contre son épouse, Madame Simone EHIVET GBAGBO. Ce jour, 29 Juin 2023, la justice ivoirienne a exaucé le vœu de Monsieur Laurent GBAGBO en rendant la décision de divorce entre les époux GBAGBO. »





Avec plus de précision, le conseil de Simone Gbagbo rapporte que « le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de Monsieur Laurent GBAGBO, pour adultère caractérisé et notoire, abandon de domicile conjugal et injures graves à l’encontre de Madame Simone. »





L’ex-président Laurent Gbagbo a demandé le divorce d’avec son épouse, Simone, son soutien indéfectible pendant les dix ans qu’ils ont été au pouvoir et après la chute, pendant les années de prison et de procès.





L’ancien chef de l’Etat s’était résolu à demander le divorce devant le tribunal « en raison du refus réitéré depuis des années de dame Simone Ehivet de consentir à une séparation amiable » comme l’expliquait son avocat dans un communiqué daté du 21 Juin 2021.





Cette affaire avait passionné les Ivoiriens et avait alimenté les débats avant et après le retour de Laurent Gbagbo, le 17 juin 2021, après dix ans d’absence sur le territoire ivoirien.





L’ex-couple présidentiel ivoirien s’était marié en 1989 et deux filles sont nées de leur union.