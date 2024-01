Côte d'Ivoire : Plus de peur que de mal après l'accident d'un bus de journalistes qui couvraient le match du Sénégal

Après le match Sénégal - Guinée et Angola- Burkina Faso au Stade Charles Konan Bany de Yamoussoukro, un bus officiel de la CAF avec à bord environ 50 journalistes a eu un accident en rentrant à Abidjan. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, mais il y a eu deux blessés graves.





"Nous sommes désolés d’annoncer qu’un bus transportant des journalistes de la CAN 2023 a été impliqué dans un tragique accident de la route lors du retour de Yamoussoukro à Abidjan aux alentours de 2 heures du matin. Heureusement, la majorité des passagers n’ont subi que des blessures légères. Toutefois, deux personnes ont été gravement blessées : le chauffeur et le convoyeur. Ce dernier, dont le pied était coincé, a été secouru avec succès et extrait du bus", a rapporté l Comité local d'organisation (COCAN).