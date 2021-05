Côte d'Ivoire : Souffrant, le Premier ministre Patrick Achi évacué à Paris

Moins de deux mois après sa nomination au poste de Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Patrick Achi a été évacué à Paris depuis quelques heures, a appris LSI AFRICA de sources proches de la présidence Ivoirienne.Âgé de 65 ans, le successeur de Hamed Bakayoko, décédé le 10 mars dernier, était mal en point depuis quelques mois. Le 16 Avril 2020, alors qu'il était encore Secrétaire général de la présidence Ivoirienne, Patrick Achi avait annoncé avoir été testé positif au Covid-19. Guéri depuis, il avait ensuite effectué plusieurs voyages dans la capitale française, (le précédent c'était au mois d'Avril 2021) pour des raisons de santé. Selon les éléments en notre possession, le voyage du Premier ministre Ivoirien n'est pas un simple contrôle de routine ou un séjour pour se reposer. Son état inquiète au plus haut sommet de l'Etat Ivoirien.Le poste de Premier ministre est-il maudit en Côte d'Ivoire ? Les deux prédécesseurs de Patrick Achi, que sont Amadou Coulibaly et Hamed Bakayoko, sont décédés à huit mois d'intervalle. Une situation qui alimente les rumeurs les plus folles sur les bords de la Lagune Ebrié.