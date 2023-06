Côte d’Ivoire : décès d’un autre acteur de la série à succès « Ma Famille », Akissi Delta inconsolable

En Côte d’Ivoire, l’acteur Kramo Kouadio Paul n’est plus. Celui qui incarnait le personnage de « Kouadio » dans la série à succès "Ma famille" s’en est allé le vendredi 09 juin dernier.





Selon Abidjan.net, l’acteur ne présentait pas des signes apparents de maladie. Il est décédé dans son sommeil.





Le départ de Kramo Kouadio Paul a profondément affecté la réalisatrice de la série Akissi Delta. Dans un message rapporté par les médias, elle révèle que l’acteur était aussi un membre de sa famille.





« Sa présence était précieuse dans ma vie »





« Kouadio était mon oncle paternel, bien plus qu’un acteur. Il était mon plus proche collaborateur et la mémoire de LAD Production. Sa présence était précieuse dans ma vie, à la fois en tant que membre de ma famille et en tant que professionnel. Je n'ai pas les mots pour exprimer ma profonde tristesse. Je suis dévastée » a-t-elle écrit.





Depuis la création de « Ma Famille » en 2002, 13 acteurs sont déjà passés de vie à trépas. Rappelons que Kouadio jouait aussi le rôle du mari d’Amoin dans la série. Il était le "directeur général du Port d’Abobo".